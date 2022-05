Louis HUMBERT

Je suis expert senior en acoustique automobile avec des compétences en simulation et en essais, mais également en conception moteur (y compris électrique et hybrides) et une expérience de management d'équipe. Chez RENAULT, j'ai développé la compréhension du comportement vibro-acoustique des motorisations électriques et de mis en place les méthodologies de calculs et d'essais pour les besoins des projets R&D. Dans le cadre d'un projet familiale d'expatriation, je viens d'intégrer le service acoustique vehicule de BMW Munich en tant que Référent Présence Moteur.



Mes compétences :

Acoustique

Automobile

Essais mécaniques

Moteur thermique

Conception mécanique

Management

Simulation numérique