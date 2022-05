Mickael GONCALVES

Process Engineer with 3 years's experience in Proces / Industrialization and 1 year in Mechanical design. Unusual background from BEP to Engineer.

Experience in cross manufacturing and cross engineering

My career has dedicated to project and transversal activities, International development and process improvement in the industry.

My specialities: Process Assembly and leakage test, Engineering in Mechanicals & Electrics Powertrain, Concrete results in cost reduction, quality improvement and on time delivery for international development

Strong ability to work in a changing and uncertain environment, Autonomous, Loyal and Sense of priorities.



Mes compétences :

Marketing

Conduite de projet

Droit commercial

Techniques de gestion commerciale

Gestion budgétaire

Méthodes de résolution de problèmes

Utilisation de logiciels de CAO/CFAO

Normes qualité

Techniques de management et de communication

Réglementation en Hygiène, Sécurité, Environnement

Techniques d'audit

Dispositifs d'assurance-qualité

Procédures d'appel d'offres

Dessin industriel

Résistance Des Matériaux

Analyse (systémique, fonctionnelle, de risque)

FANUC

Tournage

Usinage classique et à commande numérique

Industrialisation des projets