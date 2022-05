Louis JEAN

Louis, 67 ans, en retraite, père de 7 enfants, tous "grands" et 8 petits enfants, vit dans le Sud, au Nord de Montpellier, en pleine garrigue, face au Pic St Loup.

Ma femme, Sylvie, vient de créer un cabinet en NATUROPATHIE dont je vous recommande d'aller voir le site pour découvrir ce qu'est la naturopathie et tout ce qu'elle propose en complément:Array

Je poursuis mes engagements associatifs bénévoles auprès de L'Arche de Jean Vanier, d' ASSOPIC qui "défends" la préservation du "pays" du Pic St Loup, de RE-KI-LIBRE où j'anime un groupe de parole, de l'Aumônerie des Jeunes Cévenol où je fais de la catéchèse à des gamins de 6 éme et 5 éme; du M.C.R. avec un groupe de "mémés catho" sympathiques et dynamiques...

Aujourd'hui, je vis difficilement avec une sciatique quasi permanente (malgré deux opérations) qui m'oblige à ralentir le pas quand elle ne m'oblige pas à m'assoir ou à m'allonger... est-ce le signe que m'envoie mon corps pour me dire d'en faire moins ?...