Louis KAEPPELIN

Ingénieur des travaux publics de l'Etat.

Transition numérique au bénéfice de l'aménagement et de la construction.



Management de projets (complexes et internationaux, organisation, évaluation, mobilisation

des partenaires, ingénierie financière) :



- Recherche & Développement / Innovation ;

- Changement climatique, adaptation & mitigation ;

- urbanisme et aménagement du territoire ;

- Mobilité et transport.





Compétences professionnelles :



Bonnes capacités d'analyse et de synthèse ;

Définition et gestion de programmes de R&D ;

Ingénierie financière ;

Bonnes capacités de communication.

Aptitude au travail collectif (esprit d'équipe, organisation et animation de réseaux, qualités relationnelles) ;

Bonnes capacités d'adaptation aux différents contextes professionnels et internationaux ;

Aptitude à suivre les évolutions techniques.



Mes compétences :

Changement climatique

Innovation

Aménagement du territoire

Urbanisme

Management de projet

Management du changement

Systèmes d'information géographique QuantumGIS Map

Inspecteur de l'environnement (publicité)