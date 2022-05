Louis KEITA

Titulaire d’un diplôme d' ingénierie commercial (Bac+5) option marketing management à l’École des Hautes Études Commerciales (EDHEC) d'Abidjan et chargé de communication au sein de l'ONG internationale Terre des hommes Lausanne en Guinée , je suis autonome, sociable et plein d'humour. Je suis également en quête perpétuelle d'amélioration de mes compétences et d'une progression professionnelle.



Mes compétences :

Goût pour les défis

Enthousiasme & conviction

Capacité d'écoute et de communication

L'organisation, la rigueur