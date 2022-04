Souleymane Abdoulaye BAH

'' Je suis BAH Souleymane,titulaire d'une LICENCE en Administration des Affaires spécialisé en Marketing & Commercial International et en Gestion des Ressources Humaines...je suis actuellement CONSULTANT COMMERCIAL et RESPONSABLE des BASES de DONNEES chez GO AFRICA ON LINE ( Agence de Communication ), également Président du CLUB des JEUNES ENTREPRENEURS( CJE ) , Professeur Assistant en Statistique Descriptive à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia Conakry, FORMATEUR en MANAGEMENT & en STRATEGIE COMMERCIALE et Consultant en Stratégie d'Entreprise" je veux partager des idées de projets et des rélations de partenariat professionnel "..





Mes compétences :

Community management