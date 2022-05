Sonderaard HARISH

Le poste d’emploi ci-dessus captiva immédiatement mon grand intérêt, c’est pourquoi je vous envoie ma candidature



Dans ma carrière jusqu’à présent, j’ai travaillé dans plusieurs secteurs différents, par quoi j’ai acquis une ample expérience dans plusieurs contextes de travail et relations de collaboration. Des caractéristiques constantes dans ma vie professionnelle sont le travail avec les gens, le service, la planification et l’assurance de la qualité.



Ainsi, à Krogsgaards Busser A/S j’étais responsable de planifier les voyages tant locaux comme internationaux, ce qui requiert une bonne capacité de coordination et notamment l’aptitude de communiquer avec les gens. Chez NCC Road et Vestergaard Hotel, une importante partie de mon travail concernait l’assurance de la qualité. Chez NCC, que les machines et l’application de chaussée soient en bon ordre, chez Vestergaard, que l’hygiène soit optimale et en accord avec les exigences.



D’autres domaines avec lesquels j’ai travaillé sont la comptabilité, ci-dessous la facturation, ainsi que des tâches administratives. De plus, j’ai travaillé comme électricien chez Henning Sørensen A/S, où l’exigence tant en aptitudes pratiques comme concernant l’observation des standards et normes est importante.



Comme personne, je suis loyal, à l’esprit serviable, amical et extroverti. Je communique bien avec tous les gens et suis à l’aise avec une journée bien occupée, qui exige beaucoup de moi et me donne des défis. Je suis très engagé et énergique, un bon employé toujours prêt à donner cet extra, qui fait que les clients reviennent.



Ma situation actuelle est que je suis employé chez Indiana café cela depuis 2012. Mon travail me plaît, mais j’ai besoin de nouveaux défis.



J’espère avoir captivé votre intérêt avec cette demande d’emploi, et j’attends avec enthousiasme la possibilité de pouvoir approfondir les points ci-dessus à l’occasion d’une entrevue.





Je vous prie d’agréer mes meilleures salutations.