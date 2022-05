Bonjour,



http://www.coworking-merignac.com/



Je m'appelle Louis Lacoste et je suis au collège Lestonnac de CARRIGAN DE BORDEAUX qui n'est pas un collège spécialisé dans l'informatique mais je m'y suis beaucoup intéressé tout de même.

Je me suis tout d'abord lancé dans la programmation des extensions de jeux tel que Minecraft avec les plugins pour les serveur en ligne. Minecraft est entièrement codé en Java. J'ai donc créer mon propre serveur Multijoueurs sur ce jeux héberge chez CRYSTAL-SERV. Je me suis rendu compte par la suite que les sites internet pour un serveur minecraft devenais assez important pour attirer du monde et pour voter pour le serveur et qu'il puisse être aimé et connus par d'autres personnes. Le nom de mon site est Garden-Craft.

Donc, en utilisant un CMS tel que LAPISCRAFT ou WEB-CRAFTED pour mon serveur, j'ai commencé a prendre goût a la manipulation de code internet.

J'ai fini par continuer mon parcours dans la programmation du coté site internet avec tout ce qui est HTML, CSS, PHP, JS, JQUERY et SQL.

J'ai commencé par m'aider de sites pour trouver des cours en ligne et apprendre gratuitement a apprendre ces langages-ci et je suis donc tombé par grande joie sur LE SITE DU ZERO aujourd'hui renommé par OPENCLASSROOMS dont le fondateur est Mathieu Nebra.

j'ai donc suivis un parcours concret qui me permettais d'avancer le plus facilement, rapidement et compréhensif possible .

Aujourd'hui je suis en stage dans une entreprise de CO-WORKING avec JOE LOUIS QUIROS qui se base sur des réunions d'entrepreneurs sur les sites internets.

Aujourd'hui encore je me base surtout sur CSS et PHP mais je vais aussi tenter le JavaScript.



https://minecraft.net/

http://www.viadeo.com/fr/profile/jos%C3%A9-louis.quiros

https://fr.linkedin.com/in/mathieunebra

http://openclassrooms.com/

http://www.crystal-serv.com/

http://garden-craft.crystal-serv.com/





Mes compétences :

Coworking

JS, javascript

MySQL

JQuery

Coworking merignac

HTML 5

CSS 3

Programmation

PhpMyAdmin

Informatique

Bordeaux

PHP 5

Merignac

AQUI work center Bordeaux

AQUI work center

Coworking Bordeaux

AQUI work center merignac

SQL