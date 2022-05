Louis LAGARDE

Ayant fini mes études, je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'édition.

J'ai à mon actif plusieurs stages dans des structures de tailles diverses qui m'ont permis de découvrir des façons de travailler variées et m'ont fait développer un grand sens de l'adaptation.

J'ai d'abord commencé par travailler pour des maisons d'édition ayant trait à la littérature, mais j'ais aussi fait un stage et une mission en auto-entrepreneur pour une collection de guides de tourisme, me permettant ainsi d'acquérir de l'expérience dans le domaine des livres illustrés.