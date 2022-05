Louis LANCELIN

Ingénieur mécanicien électronicien de l'ESME SUDRIA, diplôme de gestion des entreprise à l'ISSEC. 15 ans d'expérience de gérance d'entreprises de Travail Temporaire. 15 ans d'expériences de direction de PME industrielles dans la mécanique et les produits pour le bâtiment. Actuellement créateur et Président de Genforce, spécialisée dans le montage de pylônes et antennes pour les télécommunications.



Mes compétences :

Antennes

Microsoft accès

Travaux d'accès difficiles

Travaux sur cordes