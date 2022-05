Louis LAPRAZ

Je suis franco-suisse né à Marseille.

Je suis horloger rhabilleur + technicien ET en microtechnique de formation et j'ai travaillé deux ans dans la recherche et le développement chez Patek-Philippe à Genève.

Suite à ma période militaire faite en suisse, j'ai perdu mon emploi et j'ai commencé à travailler chez Reuters dans le domaine de l'informatique financière.

J'ai fait deux ans d'installation et de maintenance IT et suis passé ingénieur projet pour la gestion des comptes clients et le support à la vente.

Je me suis formé sur Unix, Linux, Windows et la sécurité de l'information et de réseau.

J'ai fait une formation du soir et de fin de semaine pour obtenir avec succès en 2006 un diplôme de gestion de projet (BFI) (Brevet Fédéral d'Informatique (Suisse).

J'ai travaillé 20 ans chez Reuters à Genève dont 15 en gestion de projet et relation clientèle puis deux ans chez Thomson-Reuters suite à la fusion des deux entités.

Depuis trois ans je suis chez SunGard Financial services dans la gestion de projet de produits financier pour le monde.

Je suis actuellement à la recherche d’un nouveau chalenge afin de pouvoir mettre mes compétences au profit d’une société dynamique et respectueuse de ses employés.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Anglais

Attentif

Bonne présentation

Consciencieux

Présentation

Qualité

Qualité du travail