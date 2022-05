Louis LATOUR

Passionné par les domaines du vivant, ma formation d'ingénieur m'a amené à étudier les enjeux de l'agriculture, de l'environnement puis de l'aménagement du territoire en les abordant sous l'angle du développement durable auquel j'ai été fortement sensibilisé.



J'accompagne aujourd'hui des groupes d'agriculteurs dans leurs projets de travail en commun autour du matériel agricole. Se donner des règles d'usage, s'organiser à une échelle différente, s'intéresser à la rentabilité du projet, voir plus loin...

J'aide également des groupes (rompus au travail ensemble ou non) à développer leur réflexion et la concrétisation de leurs projets collectifs.



Mes compétences :

Autocad

Aménagement des territoires

Aménagement urbain

Agriculture

Microsoft office

Environnement et développement durable

MapInfo

ArcGIS

Diagnostic de territoire

Coordination

Animation