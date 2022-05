Louis LE BOURLOUT

Et voilà! après 5 ans de missions diverses et variées, je suis redevenu Expert Comptable inscrit au Tableau de l'Ordre de la Région Bretagne. Nous allons développer avec mon équipe, constituée de François et de Marie, une série de services comptables aux entreprises , PME et TPE , basée sur la collecte des données par transmission dématérialisée. Nos traitements effectués au jour le jour nous permettent d'ouvrir un accès permanent à leur comptabilité à nos clients . Les gains de temps réalisés sur la "saisie" comptable sont employés au conseil et à l'accompagnement des entreprises dans un cadre d'honoraires " raisonnés"



