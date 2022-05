Louis LEGRAND

Technico-commercial Sédentaire habitat et tertiaire en ventilation et technique de protections incendie, Je me suis spécialisé dans le domaine de la Ventilation en terme d’études et d’offres systèmes auprès auprès de clients grands comptes et installateurs du Nord-Pas-de-Calais.



Mes principales missions :

- Identifier rapidement le besoin et répondre à la demande (orienter, conseiller).

- Rechercher une solution technique et commerciale, argumenter et chiffrer la solution retenue, bâtir un devis.

- Vendre les produits ALDES.

- Analyser la demande du client, détecter les besoins annexes.

- Assurer le suivi commercial des dossiers, participer au traitement administratif des commandes.

- Négocier la mise à disposition de la commande avec le client.

- Réaliser l’accueil des visiteurs et/ou clients (accueil physique, téléphonique)



Mes compétences :

Aéraulique

Diffusion d'air

Désenfumage

Relation client

Microsoft office