Louis LOCATELLI

Bonjour,



Je suis responsable QSE et coordinateur en Soudage des Ateliers de Provence à Miramas, ateliers de réparation de wagons. Je suis également diplômé d'un IWT et titulaire d'un cofrend ressuage niveau 2.

Mes différentes taches sont : Responsable formation, le suivi de la métrologie, le suivi qualité, veille règlementaire, audits ISO 9001,ECM et VPI, audits internes, fiche de fonction, processus, indicateurs qualité), la sécurité ( CHSCT, document unique, fiche de sécurité etc...) et l'environnement.

Je suis également responsable de la partie soudage, QMOS, DMOS, QS, certificats matières, cahiers de soudage etc...



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Organisation de la Production

Planification

QMOS / DMOS / Cahier de Soudage

Suivi métrologie

Métallurgie

Ressuage niveau 2

Gestion du risque

Audit interne

Soudage

Responsable formation

Gestion de la qualité

Formation continue

ISO 9001 et 15085