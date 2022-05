Louis Magloire NTANKEU

Depuis janvier 2017 Expert Backbone chez (SFR/NUMERICABLE) Région Nord, France

Depuis 15 Mars 2014 Ingénieur système et Télécoms (Altitude Infrastructure/ Metroptic)

Développement et mise en place de plateforme Centrex IP à destination des opérateurs

Gestion des relations opérateurs et DMG (Délégation de Service Opérateur)

Développement de partenariats stratégiques avec les opérateurs télécoms

Gestion des relations avec l’ARCEP (Déclaration et ressources)

Gestion des relations avec l’APNF (Portabilité et ressources)

Garantir la sécurité de l’ensemble du système contre les attaques (veille phreaking)

Définition des objectifs du système afin garantir la croissance des résultats et la rentabilité du groupe

10/12/12 au 15/03/14 Ingénieur système et réseau VOIP (France Citevision)

Gestion technique de la plateforme Metaswitch

Migration et suivit des clients sur la plateforme Metaswitch

Configuration des équipements passerelles (OneAcces, Audiocode, Cisco, etc.…)

Mise en œuvre des solutions techniques pour l’intégration des clients

Validation sur site avec les commerciaux des solutions à retenir

Proposition des nouvelles orientations de la plateforme avec le constructeur

Gestion des incidents clients

Participation à l’astreinte télécoms et réseau (Professionnel)

Gestion des partenaires (Marque blanches)

Test et validation d’équipement constructeur (Terminaux, Passerelles)

Gestion des capacités réseau et interconnexions

Test et validation de firmware d’upgrade Soft switch

Mise à jour technique et administrative de la plateforme Metaswitch



26/02/12 au 15/08/12 Gestion de l’infrastructure système

Analyse du réseau existant (Audit)

Schématisation du nouveau réseau et sécurisation

Conception du nouveau réseau

Recherche et choix des solutions open sources

Installation du serveur de messagerie Groupware

Installation du serveur de téléphonie

Installation du serveur ERP

Formation des administrateurs et des utilisateurs

Nov. 2008 - Oct. 2009 Technicien de Support N2 (Keyyo Opérateur de téléphonie sur IP)

Prise en charge des incidents techniques des grands comptes professionnels (nationaux et internationaux)

Expertise technique POP de service SIP (Partenaires nationaux et internationaux)

Mise en place de solutions de VoIP pour les professionnels

Formation et accompagnement des partenaires dans la mise en place des solutions VoIP Keyyo

Configuration d’équipements non provisionnés pour installation sur site

Aide à la prise de décision et du choix des matériels

Tests et validation des comptes sip sur divers terminaux dont :

Passerelles téléphoniques (Cisco, Huawei, OneAcces,)

Terminaux (Linux, Windows, Mac)

Test du matériel pour des constructeurs partenaires ou en devenir.

Support Niveau 2 et Traitement pour ISS

Déclenchement de France télécoms, suivit et résolution de l’incident

Suivi du planning d’intégration, Coordination, Reporting

Rédaction de la documentation dans la base de connaissance interne.