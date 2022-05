Louis-Marc PEREZ

Quelles sont les usages des solutions IXXO ?



- « Technology scouting »

- Veille Prospective

- Veille technologique et concurrentielle

- Market Intelligence

- Etat de l'art, benchmark

- Support à l’innovation (fouille du web à la recherche de concepts)

- Identification de technologies de substitution ou de nouveaux débouchés

- Détection d’acteurs (fournisseurs, partenaires, concurrences, nouveaux entrants, …)

- Complément Propriété industrielle

- Reverse Engineering : recherche de fournisseurs de concurrents

- Anticiper et détecter les fuites d’informations : blog, forum, web social

- Veille collaborative



Secteurs d'activités : Cosmétiques, Nutrition, Défense, Chimie, Energie, Pharma, ... .



Qu'est ce que Squido Web Mining Solution ?

Squido est une solution d'investigation et de recherche d'information sur le web, multilingue (plus de 50 langues disponibles), sécurisée et confidentielle. Grâce aux robots autonomes de navigation, Squido va plus loin que les outils classiques de recherche et de veille. De plus, il analyse en temps réel le texte des pages web pour ensuite faciliter leur analyse, la lecture et classement.

La solution propose aussi un module de surveillance et un module de diffusion de l'information.

Squido Web Mining assure une couverture fonctionnelle riche et complète.









