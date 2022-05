Louis-Marie BENETEAU

Après avoir évolué dans le milieu de l’industrie (téléphonie, électronique, informatique) au sein de groupes internationaux, je suis depuis 2009 en charge de développer et de déployer le contrôle de gestion dans un groupe national et qui œuvre pour fournir les bonnes températures à ses clients.



Le groupe CESBRON s'adresse principalement aux professionnels pour la conception, l'installation et l'entretien d'installations dans le domaine du froid, du génie thermique et d'équipements de boulangerie industrielle. Un réseau de 50 agences réparties sur l'ensemble du territoire assure un service de proximité.





Mes compétences :

Analyse financière

Reporting et Consolidations

Management d'équipe

Audit interne

Forecasting