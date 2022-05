Louis-Marie BLANCHARD

Ma vision

Dans l'ancien mode de management : certains pensent le travail puis ils commandent et contrôlent l'exécution.

Dans les nouveaux modes de management : tous les cerveaux présents dans l'entreprise pensent le travail.

Seul les entreprises qui prennent ce virage sont les entreprises de demain.



Mon parcours

Après trois diplômes de 3ème cycle (bac+5) autour du diagnostic d’entreprise et une année en institution financière, j’ai créé ou co-créé 9 entreprises ou associations (dont 7 sont encore là) et je me suis impliqué dans un mouvement patronal. Aujourd’hui, j’accompagne des dirigeants.



Mon expertise

Le management agile et participatif, pour lequel je propose des formations, du coaching et de l'animation.

Ce sont des méthodes que je pratique depuis une dizaine d'années en tant que dirigeant ou codirigeant de plusieurs structures.



Références clients

Sanofi-pasteur, Manitou, AG2R La mondiale, ENGIE, ainsi que de nombreuses PME, une école et des associations.



C'est pour vous ?

Avec les outils de l'entreprise agile et participative, qui s'appuient sur vos propres ressources, il est très probable que vous trouviez les réponses à vos problèmes actuels ou à vos envies d'évolutions, des réponses qui vous feront grandir à long terme. Parlons-en au 'zéro six, soixante-dix, neuf cent trente-neuf deux fois ?



Le management agile et participatif c'est :

- De l’intelligence collective avec des processus de décision rapide.

- La mobilisation de l'ensemble des collaborateurs sur un cap, une stratégie et une « raison d’être » partagés.

- Un cadre, des positionnements et des méthodes permettant aux collaborateurs d’améliorer eux- mêmes leur poste de travail, avec rythme.

- Une entreprise capable de s'adapter rapidement aux contraintes extérieures : en partant du vécu des clients et des collaborateurs et non de projections.

- Une gestion collective des compétences : pour que chacun soit là où il est le meilleur et où il prend le plus de plaisir au travail et pour adapter le niveau de soutien à la capacité d’autonomie.

- Déléguer et responsabiliser, pour avoir moins de problèmes à gérer, tout en étant mieux informé de ce qui se passe réellement.

- La performance par les piliers du bien-être au travail : cadre clair, sens, reconnaissance, soutien et partage des décisions.