Louis-Marie CAREIL

Créateur et gérant du cabinet ASSOCONSEIL, Conseil en Gestion et en Management et consultant associé de CATALYS Conseil.

Diplômé de l’Institut de Gestion de Rennes en Administration des Entreprises (DESS-CAAE) et de l’Institut pour le Développement du Conseil d’Entreprises (Consultant Professionnel).



Il intervient dans les domaines de la gestion administrative et financière, de la gestion des ressources humaines et du développement stratégique.

Il s’appuie sur 25 années d’expériences professionnelles en tant que Directeur Administratif et Financier et Directeur des Ressources Humaines (16 années dans le secteur de l’économie sociale - associations, mutuelles, coopératives - et 9 années dans le secteur privé - hôtellerie, restauration et loisirs). Il exerce le métier de consultant depuis 2002.

Depuis 8 ans, il intervient sur le dispositif de pérennisation des emplois et sur le programme de soutien aux activités d’utilité sociale créatrices d’emploi (DLA) en accompagnant des associations dans leur projet de consolidation des services (audit socio-économique, audit social, audit d’organisation des activités et du fonctionnement des équipes, accompagnement à la réflexion stratégique pour le développement de la structure, accompagnement à l’amélioration du pilotage socio-économique, assistance et formation dans les domaines juridique, social, comptable et financier,….)

Il développe également des actions spécifiques de soutien aux associations (étude nationale, définition du projet associatif à partir de l’analyse systémique, montage financier de nouveaux projets, recherche de financements, restructuration économique, fusion d’associations, formation à la comptabilité générale et analytique, accompagnement à la clôture des bilans annuels, mise en place d’outils de gestion – plan de trésorerie – indicateurs – suivi des subventions – budgets annuels et pluriannuels – analyse des écarts, analyse financière, formation à la gestion des paies, accompagnement à la réalisation des déclarations sociales, gestion du personnel – contrats de travail, annualisation et modulation du temps de travail, gestion et suivi du temps de travail, gestion de contentieux sociaux, mise en place de grille de rémunérations, définition de fonctions, entretiens d’évaluation des salariés, assistance au recrutement de nouveaux salariés,…).

Enfin, il assure des formations en gestion comptable et financière pour des cadres salariés d’associations du secteur social et médico-social, pour les bénévoles et les salariés du secteur associatif. Il assure également des formations à l’IUT GEA de Rennes (gestion administrative du personnel, politique et techniques de rémunérations, présentation du secteur de l'Économie Sociale et Solidaire).



Mes compétences :

Accompagnement

Gestion économique

Management

Médiation