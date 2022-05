Louis-Marie CATTA

Né à Montréal de parents français, à onze ans j’envoie une BD à Hergé, à vingt-et-un j’apprends à dessiner des jardins, à trente-et-un il n’y a plus que la peinture qui compte, je la quitte à quarante-et-un pour explorer la troisième dimension. Devenu sculpteur de lieux, je les interroge et les modifie avec des matériaux d’aujourd’hui ; comme mon jardin où fut semé la première graine voici… vingt-et-un ans, il fallait s’en douter. J’y ai puisé la longue série que je diffuse dans "Ce que j'ai trouvé dans le jardin déraisonnable".(sur le site : catta.fr) Un fragments de texte, à suivre d’image en image, accompagne chaque envoi. C’est un écrit sur ce jardin et le jardinier qui s’y mêle, sur le contraire de ce tandem, sur ce monde à la beauté étrange protectrice et ingrate. Le lecteur tutoyé, c’est vous.

Sur le site catta.fr partagé avec mes deux enfants (Clorinde et Jérémie) peuvent se voir des échos de mes réalisations et mes actualités.



