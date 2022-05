Louis-Marie COUPRY

Diplômé de l’ISTOM (www.istom.fr) avec la spécialisation « Production Végétale », j’accorde un intérêt particulier à l’importance d’une diversité biologique aussi bien en milieu naturel qu’en milieu agricole. Après avoir ciblé la plupart de mes expériences étudiantes dans le domaine de la restauration de sites naturels ou industriels dégradés, je suis actuellement en recherche d’emploi dans le domaine de l’agronomie et de l’environnement.

Mes compétences sont les suivantes :

- Gestion de projets (Management d’équipe, Suivre un calendrier et un budget)

- Etudes agronomiques et environnementales

- Tests laboratoires et pépinières de production végétale

- Bonnes appréhensions linguistiques





Mes compétences :

Agronomie

Environnement

International

Production

Vente