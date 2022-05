Louis-Marie DEBET

10 ans d'expériences variées dans le domaine des Méthodes Montage Automobile au sein du Groupe PSA.

. Sur sites industriels (Poissy et Mulhouse) : industrialisation des évolutions véhicule en vie-courante, réactivité usine, pilotage de groupes de travail, animation des résultats qualité.

. Sur sites de développement (Vélizy et Sochaux) : industrialisation de nouveaux projets véhicules, projet industriel, définition et application des référentiels.

. Pilotage d'un projet de développement et de déploiement sur les 9 sites européens du nouveau process de paramétrage et de contrôle électronique.

. Process : paramétrage, contrôle et retouche électricité/électronique ; réglage (parallélisme, projecteurs, fonctions d'aide à la conduite) ; remplissage (des circuits frein, DA, clim, etc.) ; vissage ; surveillance des process automatisés et semi-automatisés ; contrôle fin de chaîne.

. Industrialisation : co-conception, gammes (modes opératoires, temps), moyens, postes de travail (implantations, cyclogrammes, équilibrage), ergonomie.

. Amélioration continue / productivité : LEAN Manufacturing.

. Systèmes de pilotage et d'information de la production et de la qualité.

. Informatique industrielle.

. Automatisme.

. Electronique automobile : architecture, réseaux, multiplexage, programmation.



Mes compétences :

performance

process

lean

informatique industrielle

industrie

manager

responsable

conception

maintenance