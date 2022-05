Louis-Marie DENONCIN

Coach en forme et bien-être depuis février 2005.

Bonne expérience puis que full time depuis mars 2006.

J'ai mis fin à 26 années de travail dans une usine américaine et je n'étais plus qu'un petit numéro.

Trop jeune pour attendre la retraite, j'ai décidé de licencer mon patron et donc de devenir un petit indépendant dans le coaching de personne cherchant désespérement leur bien-être.

Je fais beaucoup plus de voyage, mais je travaille enfin pour moi et ma compagne, je ne reçois des ordres que de moi-même et j'en suis super heureux.



Mes compétences :

Coach