Louis-Marie LORON

Orange Business Services (Groupe France Télécom)

2012- Depuis 2008 Ingénieur d’affaire Intégration, OPF/DCE/DMVE/DVE

Missions Animation de la force de vente sur le segment de marché Entreprises, et principalement :

- Contribuer au développement des ventes afin d’atteindre les objectifs de l’agence sur le domaine de l'intégration; (IPBX, VOIP/TOIP, LAN , MAN, Sécurité)

- Soutenir la démarche commerciale par l’information et la formation des équipes de ventes sur les offres, leurs évolutions et processus associés;

- Accompagner les ingénieurs commerciaux sur leur portefeuille pour la qualification des besoins clients, afin de proposer les solutions adaptées;

- Définir et décliner des plans d’actions pour assurer le lancement, la promotion des offres et leurs développements au plus proche des attentes de nos clients.

- Coordonner la relation vis à vis de nos partenaires internes comme externes, unités d'affaires, constructeurs. (Offres OBS, Aastra, Alcatel, Cisco, Netasq, Nortel.....)



2006-2008 Business Manager Intégration, AE IDF Sud et Est(Segments E, SPS et GE)

Missions Spécialisé sur les lignes de produits de l’Intégration et en binôme avec les ingénieurs commerciaux responsables de comptes, développement des ventes dans ce domaine.(IPBX,LAN,VOIP/TOIP,IT)



CEGETEL

2000-2006 Ingénieur Technico-commercial Grands Comptes(Total,HSBC,VEOLIA)

Missions Dans le cadre des offres Télécoms multiservices pour des grands Comptes :

- Assurer l’analyse des besoins et le support commercial afin de garantir l’adéquation des solutions proposées par rapport aux besoins des clients.

- Evaluer l’opportunité et la faisabilité des affaires sur le plan technique, financier et en termes d’exploitation.

- Réaliser les propositions commerciales en démontrant la pertinence et l’adéquation de l’offre préconisée par rapport aux besoins exprimés.



1998-2000 Chef de projet Validation des offres spécifiques

Missions En support à la force de vente et en collaboration avec les ressources de la direction technique, expertise, qualification et intégration des offres spécifiques. (Frame Relay, IP/MPLS, Internet)



1996-1998 Chef de projet Nouveaux services.

Missions Dans le cadre du projet d’offres de services ATM :

- Etude de faisabilité, expertise et support technique au marketing.(ATM, PNNI, MPOA)

- Validation des offres non standard à hauts débits et interconnexion de LAN.

(SDH,Ethernet)



ASCOM Timeplex

1993-1996 Ingénieur réseaux

Missions Maîtrise d’œuvre de réseaux de routeurs en milieu hétérogène et plus précisément.

- Conception des solutions techniques et le suivi des phases d’installation et de déploiement.(Sanef,BBL,SNR)

- Constitution des dossiers techniques, des documents de configurations, et des cahiers

de recettes.(Sanef,BBL,SNR)

- La réalisation de plates-formes de tests pour la validation et la qualification des projets WAN.(Air France,Banque Populaire)

- Mise en œuvre du workgroup ATM avec LAN et routage inter VLAN. (DCN de Toulon)



ESR

1992-1993 Ingénieur réseaux

Missions - Mise en service pour Alcatel radio téléphone de la BTS France télécom de l’IRETS de Nantes.

- Déploiement du réseau de routeurs (Cisco) d’Informatique CDC, maquettage en milieu hétérogène.(TCP/IP,IPX,X25)



OST

1991-1992 Ingénieur support technique X25

Missions - Assistance et formation au réseau de maintenance sur la gamme commutateur X25.

- Mise en œuvre de plates-formes de tests, sur sites pilotes. (Crédit agricole, France Télécom, CHU de Saint-Etienne)



NOKIA DATA

1986-1991 Spécialiste LAN et Télécoms

Missions - Mise en œuvre d’architectures LAN et de passerelles (Ethernet,OSI,X25,SNA)

- Intégration et test de nouveaux produits. (SNCF, projet Socrate)

- Formation sur produits de télécommunications sur PC. (Dos et OS2 LAN manager)



ERICSSON

1983-1986 Inspecteur technique

Missions - Sur les sites de grands comptes, maintenance de terminaux, liaisons modems et

systèmes bancaires. (Crédit Agricole de l’Oise)



COFRATEL

1981-1983 Monteur en téléphonie

Missions Installation et mise en service d’autoc



Mes compétences :

Gprs

Grands comptes

Gsm

IPBX

ITC

LAN

MAN

Mobilité

mpls

Sécurité

Telecom

ToIP

VoIP

WAN