Louis-Marie MVOUMBI-TCHICAYA

J'ai 45 ans d'âge, je suis de nationalité congolaise et je réside présentement à Ollombo (Répulique du Congo), où je travaille en qualité de Responsable d'Aéroport. J'envisage créer un tour opérator qui commercialisera aussi bien les voyages de groupe que les voyages individuels, et qui fera aussi l'aviation d'affaire.

Je suis le président fondateur de l'association ELITES, association socio-culturelle régulièrement enregistrée au Ministère de l'intérieur, ayant pour objectifs, entre autres, d'aider les élèves à relever leur niveau en français, promouvoir la langue française (nous organisons le championnat d'orthoraphe du Congo),promouvoir les établissements publics d'enseignement général pour lutter contre la poussée vertigineuse et préjudiciable des écoles privées, et participer à l'insertion socio-professionnelle des "enfants de la rue", des orphelins et des démunis.



Mes compétences :

Aviation

Culture

Langue française

Tourisme

Voyages