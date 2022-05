Louis-Marie PANOT

Récemment diplômé de l'université de Grenoble, je suis en recherche d'emploi. Après l’obtention d'un DUT en Génie Thermique et Énergie à Longwy, j'ai poursuivi mes études avec une licence puis un master en Génie Des Procédés, avec la spécialité Génie Énergétique et Thermique, à Grenoble. J'aimerais travailler dans le domaine de l'énergétique en industrie, et possède également de bonnes compétences dans le domaine de la thermique du bâtiment.



Mes compétences :

Bilan thermique

Simulation thermique dynamique

Mécanique des fluides