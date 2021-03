Louis-Martial NDOUMBE

EXPERT EN INGENIERIE SOCIALE



Ce concept a été créé par un professionnel de l'éducation populaire soucieux d'adapter les supports d'éducation à l'environnement des jeunes africains en milieu scolaire.



Novateur et ludique CYBELL SANTE "s'instruire en jouant" est un outil de communication pour les entreprises et de travail pour touts les professionnels de l'éducation.



http://www.malokogames.fr



"chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne"



VOIR MON ACTIVITE EN VIDEO? CLIQUEZ SUR LE LIEN!!!



< a href="http://www.dailymotion.com/MALOMALAM" title="" > Les vidéos de MALOMALAM sur Dailymotion < /a > < script type="text/javascript" > (function(){var d = document, L = d.getElementsByTagName('a'); l = L[L.length - 1], i = d.createElement('iframe');i.src = 'http://www.dailymotion.com/badge/user/MALOMALAM?type=carousel'; i.frameBorder = 0; i.scrolling = 'no'; i.width = '300px'; i.height = '376';l.parentNode.replaceChild(i, l);})(); < /script >



Mes compétences :

Développement durable

Économie sociale et solidaire

Afrique

Europe

Création d'entreprise