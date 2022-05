Louis MATHIEU

Société de location en matériel pour réception.

Location pour évenementiel du particulier à l'entreprise en passant par les administrations.

Du chapiteau de 500 personnes à la petite tente de 9m².

Nous avons aussi tables et chaises pour tout concours de facultés jusqu'à 2000 éléves ou repas de fêtes.

Nous avons aussi la vaisselle pour les mariages ou les associations qui veulent organiser des réceptions jusqu'à 3000 personnes.

Le jetable est aussi notre métier de la serviette à la nappe en passant par la vaisselle(assiettes,couverts,etc..).

Et bien sûr tout le matériel qui va avec de l'étuve,à la friteuse gros débit gaz,à la machine hot dog, etc....

Distributeur d'une boisson sans alcool à Bulles ! Bulles Napoleon Chai



Mes compétences :

Chauffage

Danse

piste

Tissus