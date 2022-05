Cabinet LMC

louis.mercier@cabinet-lmc.com

tel : 06 19 47 30 00



Louis Mercier, fondateur du cabinet LMC, a exercé pendant 25 ans des fonctions de direction administrative et financière, direction du contrôle de gestion dans des grands groupes internationaux (Thomson, Valeo, SFR, Cegetel) et dans des PME.



En 2000, il a cofondé une société dans les nouvelles technologies internet récompensée par de nombreux acteurs économiques de la Région Ile de France.



Depuis 2003, il accompagne les entreprises innovantes particulièrement dans le montage des dossiers pour :

• Le financement de l’innovation technologique : JEI (Jeunes Entreprises Innovantes), CIR (Crédit Impôt Recherche), Cii (Crédit Impôt Innovation) ainsi que toutes les aides et subventions régionales, nationales et européennes (dont BPI, CNC, PIA, FUI, CIN concours innovation numérique.....)



• Le financement de la croissance des entreprises en France et à l’international (dont le BFR) par l’obtention de prêts, avec éventuellement intervention conjointe de BPI France, et par les dispositifs de Business France et de la Coface.



Ses principaux domaines de compétences sont l’ingénierie financière et l’élaboration de business plan. Il a une très bonne connaissance des acteurs économiques, institutionnels publics et privés, ainsi que des intervenants dans le secteur de l’innovation, du transfert de technologie, de la création d’entreprise et du capital risque.





Financement de l’innovation :



- Crédit Impôt Recherche (CIR)

- Crédit Impôt Innovation (Cii)

- Jeune Entreprise Innovante (JEI)

- Subventions et aides régionales, nationales pour l’Innovation (BPI, CNC, CIN, PIA, ANR...)

- Dispositifs européens pour l’innovation

- Label Entreprise Innovante pour les FCPI

- ....





Financement de la croissance :



- Cofinancements bancaires avec BPI Financement

- Garantie BPI et autres organismes

- Dispositifs bancaires attractifs

- Membre de clubs d’investisseurs

- Prêts d’honneur (taux 0 %)

- Analyses et montages financiers

- ...





.



Mes compétences :

Entreprises innovantes

Investissement

Financement de l'Innovation

Crédit Impôt Recherche (CIR)

Jeune Entreprise Innovante (JEI)

Tableaux financiers

Accompagnement Start-Up