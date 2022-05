Louis MORIN

Jeune diplômé de MIAGE de retour après un voyage de 1 an en Amérique du Sud et en Asie.

Passionné par les nouvelles technologies ainsi que le mouvement Maker (DIY), je recherche un emploi dans le domaine de la mobilité (Android/IOS), de l'IoT, ou bien en développement orienté objet (Java J2E ou SE, .NET, ...).



Mes compétences :

SQL

Oracle

JavaScript

Android

Visual Basic .NET

Symfony

Reconnaissance de caractère

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft .NET Technology

Java J2E

Java SE

HTML

C++

C