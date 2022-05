Louis MORIN

Bienvenue sur mon profil Viadeo !



Je suis actuellement Chargé d'Affaires au service de Megamark.



Mon travail quotidien consiste à conseiller et accompagner les marques et les entreprises dans l'étude, la conception et le déploiement de communications opérationnelles (événementielles et corporate).



Le développement commercial, l'analyse de marchés ainsi que la recherche continue d'innovations produits liés à l'activité de Megamark sont tout autant des tâches de mon travail en back office.



Voici un rapide aperçu de mon activité académique et professionnelle :



Titulaire d'un Diplôme Bac+4 de Marketing et de gestion des entreprises et d'un Master 2 spécialisé dans la gestion durable des entreprises (Ecole de Management Léonard de Vinci-Paris).



J'ai validé en Février 2013 mon mémoire de recherche traitant de l'optimisation économique de l'entreprise durable en France.



De nature dynamique, persévérant, ouvert d'esprit, pratiquant l'aéronautique et la navigation maritime sur voilier et catamaran sportif, je m'exprime en anglais et en espagnol.



Ma formation pluridisciplinaire s’inscrit dans une démarche personnelle de spécialisation par expériences.



Lors de ma troisième année, j'ai effectué un stage à l’Alliance Française de Panama alliant marketing, lobbying et communication institutionnelle. Au cours de l'année 2012 et dans le cadre de ma formation universitaire, j'ai été consultant junior en stratégie marketing pour le compte d’un cabinet d’ingénierie en mécatronique.



Souhaitant toutefois mettre en application les notions acquises en développement durable, j’ai contribué à l’adhésion et à l’implémentation au sein de mon école du projet Global Compact des Nations Unies.



Expertises :



- Marketing stratégique

- Intelligence économique (veille numérique, focus et rédactions de notes )

- Conception, commercialisation et déploiement de communication opérationnelles

- Management de projets

- Commerce international



Je me tiens à votre disposition pour échanger.

LM



Mes compétences :

Implémentation de normes et de systèmes durable

Management des réseaux de communication

Intelligence économique

Marketing stratégique

Stratégie d'entreprise

Communication interne/externe

Entrepreneuriat social & durable

Développement durable