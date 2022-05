Louis MURAT

Diplômé d'un BTS design de produit, d'une Mention Complémentaire maquettiste et d'une Licence Professionnelle design de produit et packaging, je recherche de nouvelles opportunités dans le domaine du design industriel.



Riche de deux ans d'expérience passés dans l'entreprise Salomon, à l'atelier prototype la première année et en tant que designer intégré la deuxième année, j'ai pu découvrir l'ensemble des étapes de conception d'un produit, du premier coup de crayon, à la phase d'industrialisation du produit.



Motivé, curieux et rigoureux dans mon travail, je recherche un poste en tant que designer produit.

En attendant de nouvelles opportunités en design intégré, je suis également disponible pour des missions en free-lance.

N'hésitez pas à me contacter au 06 98 66 68 26 ou par mail louismurat7@gmail.com



Mes compétences :

Design produit

Adobe Creative Suite

Dessin

Adobe InDesign

SolidWorks

Adobe Illustrator

Keyshot

Adobe Photoshop