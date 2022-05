Louis Olivier GBEDAHI

Ingénieur diplômé de l’Ecole des Mines d’Alès (Ressources Minérales et Conduite d’Exploitation) et de l’Ecole Polytechnique d’Abomey Calavi (Electrotechnique-Industries), je travaille pour le Groupe Colas en Afrique Centrale en tant que Responsable Technique des Industries Routières (Usine d’Emulsion, Usine de Fluxage, Poste d’Enrobage, Station de Concassage, Centrale à Béton, Centrale à Graves…).

J’organise la maintenance préventive et curative des unités de production, améliore les procédés et les process pour réduire les couts de production. J'assure la qualité des produits finis tout en réduisant les consommations énergétiques.







Mes compétences :

Développement produit

Nouvelles technologies

Maintenance industrielle