DEUXIEME CONGRES DE TRAUMATOLOGIE DU SPORT SUR LE GENOU LIGAMENTAIRE DU SPORTIF, STADE de RUGBY AIME GIRAL DE PERPIGNAN, LE SAMEDI 20 juin 2015 (possibilité de se garer sur place).

Ce congrès est ouvert à tous.

Les intervenants médecins, chirurgiens, kinés sont de qualité, et le cadre prestigieux.

Renseignements: Dr Louis Pallure: 06 07 01 39 45

Mail: rene.tubert@orange.fr, responsable administratif du congrès.

Organisation du congrès: USAP Association rugby.

Partenariat : FFAthlétisme, FFGymnastique.

Président du congrès: Dr Louis Pallure médecin USAP Association,

délégué chargé de la communication, Cyrille Crastes MK USAP Association.

Direction scientifique: Drs Jacques Rodineau (Paris) et Christian Bénézis (Montpellier).

Programme

8h Accueil: Ecole de rugby (café, boissons, viennoiseries).

8h 15: Présentation du congrès : Dr Louis Pallure, Bernard Llaona, président USAP Association.

8h 30-Anatomie et Biomécanique du genou ligamentaire: Dr Olivier Lambert, Villelongue de la Salanque.

8h50 Evaluation clinique du genou ligamentaire : Dr Louis Pallure, médecin USAP Association, FFA et FFGym.

9h 10 Imagerie du genou ligamentaire Dr Philippe Guiry, Dr Nicolas Tixedor, clinique Médipole Cabestany et la Catalane Perpignan.

9h 30 Lésions isolées du Ligament collatéral médial (LCM): Dr Jacques Rodineau, CH Paris Pitié Salpètrière.

9h 50 Lésions du Ligament collatéral latéral (LCL): Dr Frédéric Depiesse, CH Auch et FFAthlétisme.

10h 10 Isocinétisme et genou: Dr Philippe Codine, Dr Guy Dhoms, CH Port la Nouvelle.

10h 30 Pause

11h 50 Corticothérapie intra-articulaire, Acide Hyaluronique, PRP et genou: Dr Marc Bouvard, CH Pau.

12h10 Les lésions ligamentaires à l’USAP Association et leur prise en charge par l’équipe de MK coordonnée par Cyrille Crastes.

12h 30 Apéritif catalan en plein air+Repas salle Prestige stade Aimé Giral.

14 h 30 Rupture du LCA : du diagnostic à la prise en charge kinésithérapique et au retour sur le terrain : équipe médico-chirurgicale de la clinique du sport de Montpellier.

1-Circonstances de survenue, diagnostic clinique, imagerie : Dr Christian Bénézis.

2- Technique chirurgicale DIDT: Dr Florent Buscayret.

3- Rééducation post opératoire, retour sur le terrain : François Salvetti, MK.

4- Le traitement fonctionnel et orthopédique d’une lésion isolée du LCA, Dr Guy Dhoms et Philippe Codine.

5- Epidémiologie des ruptures du LCA à l'USAP, Cyrille Craste, MK USAP

16h Technique TLS (greffe courte): Drs Jean Yves Simonet, clinique Médipole Cabestany.

16h 20 Technique Kenneth - Jones : Dr Frédéric Nicolau, clinique St Pierre Perpignan.

16h 40 Technique Mac Intosh Fascia Lata, intervention de Lemaire : Dr Eric Horvath, clinique Médipole Cabestany.

17h Pause

17h 15 Table ronde animée par les Drs Louis Pallure, Jacques Rodineau, Christian Bénézis, et Cyrille Crastes, MK: En 2015 un consensus sur la prise en charge d’une lésion isolée du LCA est-il possible?

avec la participation des intervenants médecins, chirurgiens, MK.

17h 45 Rupture isolée du LCP : Drs Bertrand Bergès, clinique St Pierre Perpignan.

18h 05 Lésions du LLE et du PAPE, lésions du sciatique, prise en charge chirurgicale: Drs Nicolas Vendemmia, clinique Médipole Cabestany.

18h 25 Rupture de l'artère poplitée sur lésions des croisés chez un talonneur, prise en charge et devenir : Dr Guy-André Pelouze, chirurgien thoracique et vasculaire CH Perpignan.



