Louis PARVILLEZ

= > Actuellement :



Responsable QSE du Service Matériel de DTP - Groupe Bouygues Construction



= > Mes domaines de compétences :



Management QSE. Certifications ISO, MASE. Développement Durable.

Radioprotection, Risques Industriels, ICPE.

Personne Compétente en Radioprotection (Responsable du SCR de DTP)

Amélioration des résultats sécurité. (TF, TG, AT, MP)

Sensibilisation, et formation. Animation de groupes de travail.

Définition et suivi des actions préventives, correctives.

Mise en place d'indicateurs QSE et suivi de tableaux de bord.

Gestion des relations avec les parties prenantes (DIRECCTE, ASN, DREAL, Médecine du travail, CARSAT, Clients, Fournisseurs, Instances représentatives du personnel...).

Sauveteur Secouriste du Travail.





= > Mes valeurs :



Écoute, pragmatisme, simplicité, efficience, convivialité, respect et professionnalisme.



Mes compétences :

ATEX

Chimie

Développement durable

Environnement

EvRP

HACCP

HSE

Hygiène

ICPE

Management

MASE

Normes HACCP

QHSE

QSE

Qualité

Qualité Totale

Sécurité

SST

Traçabilité

ISO