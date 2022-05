Louis Pascal BINUTE MAKON

Je suis un Manager très dynamique. Je donne toujours les résultats probants à tous les business men qui me font confiance.

Je suis camerounais de 47 ans et réside à Douala ayant exercé dans des structures à domaines variés: financier,agroalimentaire,brassicoles,prestation des services et aujourd'hui messagerie express.

J'ai un savoir faire et savoir faire faire qui agrègent autour de mes connaissances et mon savoir être.

Homme responsable ayant une famille.Je compte explorer d'autres secteurs d'activité avec les ambitions de faire des exploits de croissance dans le domaine de la vente ou du marketing.



Mes compétences :

Coordination de projets

Informatique