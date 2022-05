Thierry TCHIDE

Actuellement Licencié en Automatique et Informatique Industrielle et Technicien Supérieur en ÉLECTRONIQUE.



Mes compétences :

Maintenance des equipements Informatiques et Elect

Microsoft office word; Excel; Powerpoint; Publishe

Programmation des microcontrôeurs famille PIC xxxx

Câblage et config des reseaux info&industrilles

Production Audio Musicale(MAO)

Microsoft Word

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

FTP

Dynamic Host Control protocol