Louis Paul SONGO

Ancien cadre dirigeant (RH) d'une organisation régionale africaine spécialisée dans la régulation du secteur des télécommunications - CAPTAC (3ans) et de PME du secteur de l'optique médicale (RH et administration), je suis aussi ensignant de Psychologie du travail, des organisations et d'ergonomie industrielle depuis onze (11)ans à l'Université de Douala.

Depuis trois ans, je fais des consultations et de la formation spécialement en risques psychosociaux, et de façon générale en matière de securité au travail et de prévention des risques professionnels.



Mes compétences :

Ergonomie

Formation