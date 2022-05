Jeune étudiant en informatique, à l'IUT de Rangueil en année spéciale (DUT en 1 an).

Féru de développement, et de nouvelles technologies, je suis actuellement à la recherche d'un stage pour cette période estivale (mi-juin à fin août).



N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire!



Mes compétences :

C

JavaScript

Ada

CSS 3

SQL

HTML 5

Java

UML/OMT

C++