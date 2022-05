Je possède plus de dix-sept années d’expérience en gestion de comptes et représentation de produits et services technologiques à l’échelle nationale et internationale. Je suis reconnu pour développer et maintenir d’excellentes relations d’affaires avec les clients et faire preuve d’un excellent esprit d’équipe. Doté d’une solide connaissance relativement au développement des affaires et orienté vers l’atteinte d’objectifs, je suis enthousiaste à l’idée de relever de nouveaux défis.