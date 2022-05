Diplômé d'un Master II Marketing au sein du Groupe ESC Pau, je suis à la recherche de ma première expérience professionnelle dans le secteur du sport business et du marketing sportif.



Dans le cadre de mes études, j’ai eu l’opportunité de développer des aptitudes commerciales et marketing grâce à plusieurs expériences aussi stimulantes qu’enrichissantes:

– Stade Rennais Football Club : Opérations marketing et événementielles

– Section Paloise Rugby : Audit de la stratégie digitale

– Bureau Des Sports du Groupe ESC Pau: Responsable Sponsoring



Au delà de mes expériences professionnelles, la pratique du rugby à haut niveau m’a permis de développer un réel sens de l’effort, de la rigueur ainsi qu'une volonté d'accomplir les objectifs fixés.

De plus, mon esprit d’équipe et mon gout pour le travail collectif m'a permis de développer des compétences que je saurais utiliser en entreprise

Au travers de mon expérience à l'étranger en Australie - Sydney, j’ai renforcé mon ouverture d’esprit, mes compétences linguistiques et mon goût pour l’international.

Très motivé par la perspective d’un nouveau challenge dans le marketing du sport et avec une appétence particulière pour les stratégies digitales de ce dernier, je me tiens à votre entière disposition pour échanger et/ou vous rencontrer.



Bonne visite sur mon profil



Louis Quillon



Mes compétences :

Marketing

Web

Management

Community manager

Mensuel Management

EMarketing

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop