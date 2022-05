Louis RAINGEARD

Progresser dans mon métier a toujours été mon objectif. C'est pourquoi j'ai évolué dans des emplois diversifiés et appréhendé différent clients ces dernières années.

Du niveau BTS informatique de gestion administration réseau, mes connaissances acquises durant mon cursus me permettent de répondre aux exigences requises pour de nombreux postes. En effet, j’ai pu acquérir de solides bases dans ce domaine.

Lors de mes diverses expériences, je me suis formé en tant qu’expert micro-informatique spécialisé dans le poste de travail utilisateur (particulièrement sur les produits Microsoft). Mes qualités relationnelles et mon sens du service m'ont permis d'être l'interlocuteur privilégié des utilisateurs. L'une de mes missions dans les différentes équipes que j’ai pu intégrer, était d'assurer des actions de veille technologique tant au niveau logiciel que matériel. Attentif à l'évolution des technologies et doté de qualités de communication et de pédagogie certaines, je sais mener un rôle d’aide et de conseil, indispensable, mais acquis, sur les pôles d’assistance.

Sérieux, professionnel, j'ai un sens aigu des responsabilités, et une facilitée d’adaptation reconnue, je suis une personne sur laquelle on peut compter. J'espère pouvoir intégrer une équipe performante et chaleureuse au sein d'une entreprise afin de pouvoir exploiter au maximum toutes mes compétences informatiques.



Mes compétences :

Hardware

Bureautique

Windows

Réseaux

Sécurité informatique