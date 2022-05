Louis RANNOU

Revenu au sein du groupe Isagri en 2013, j'y ai dirigé la force de vente Agri France(150 personnes) jusqu'en septembre 2014 et me consacre maintenant aux partenariats externes du groupe, tant en France qu'à l'étranger:



Nous sommes intéressés par toute entreprise ayant des activités en :



- Logiciels et matériel informatique (PC, devices, tablettes,…) pour le monde agricole (Agriculteurs, Coopératives, Négoces, Industries Agro-alimentaires, Vétérinaires,…)

- Logiciels et matériel informatique pour la profession comptable libérale

- Logiciels de gestion et matériel informatique pour TPE, PME,

- Logiciels de paye pour toutes activités,

- Infogérance, Saas, Cloud, fourniture d’accès à internet, mobilité, infrastructures,… pour entreprises,

- Internet des objets applicables à ces secteurs d’activité

- Innovation technologique applicable/complémentaire de nos métiers

- Prestations de services connexes aux métiers de l’informatique : Ex Caméra de surveillance





Au préalable, et pendant plus de dix ans, j'ai dirigé 3 filiales du Gouessant dont le point commun était d'offrir des alternatives à l'agriculteur :



- UFAB : Alimentation animale et agro-fourniture biologique. En aliment 50 000 T / 220 000 T (estimation)



- AGRONOR, spécialisée en engrais organiques à partir des MP disponibles localement.



- AEB (Agriculture, Energie et Biomasse - 30 méthaniseurs de 36 à 1 200 KW réalisés.



Mes compétences :

Agriculture biologique

Méthanisation

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Management opérationnel

Développement commercial