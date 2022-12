Lionel LOTHORE

Entré en tant qu'Ingénieur Commercial en Saône et Loire, ISAGRI m'a permis d'évoluer vers un poste de Chef de Région sur le centre de la France.



Aujourd'hui, je suis en charge de l'animation dune équipe de 8 ingénieurs commerciaux et une 30aines de partenaires sur 12 départements.

La régions Centre compte un peu pls de 4000 clients et un CA annuel de 1.05 milions d'Euros.



Mes compétences :

Gestion budget

Management

Animation de réseau

Animation de réunions

Technique de vente

Recrutement

agriculture

Ingénieur commercial

BTS

Vente