Célia HOUSSAUT

Apres un parcours en alternance dans l'horticulture, l'art floral, et le design d'intérieur, j'ai ensuite travaillé cinq ans chez des fleuriste renommés en France et à l'étranger mais aussi dans événementiel.

Par la suite, j'ai repris les études en alternance ce qui m'a permis d’évoluer dans le domaine floral, d’acquérir davantage de connaissances et d’expériences complémentaires dans le commerce et les achats.



Mes compétences :

Permis de conduire

Pack office

Internet

Photoshop