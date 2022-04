Jean-François CALIARO

Bonjour,



- Vous faire part d'une belle réussite d'équipe , d'un beau projet ambitieux, et surtout vous donner envie d'y contribuer avec la motivation

- Vous faire partager nos valeurs de pragmatisme et de satisfaction clients qui nous animent au quotidien.

SUR NOTRE MARCHE PROFESSION COMPTABLE :



AGIRIS et EIC , avec plus de 8000 CLIENTS cabinets d'expertises comptables en France permettent d'offrir une solution intégrée, complète , pérenne en matière de production, gestion interne , social , outils de conseils et périphériques et ce dans une démarche d'accompagnement et de conseil en lien avec les ENJEUX de nos clients.



Nos valeurs : Partager et développer un projet durable, innovant et différenciant... n'hésitez pas partagez cette envie, ce projet en tant que client, futur client , partenaire ou futur collaborateur...



ISAGRI EN BREF :



> > ISAGRI, GROUPE DE +de 1000 Collaborateurs



= > leader de l'informatique AGRICOLE en EUROPE, avec un ancrage fort depuis plus de 30 ans

= > leader de la presse agricole en France ( Groupe FRANCE AGRICOLE et Terre net média)

= > AGIRIS/EIC Acteur majeur sur le marché de la profession comptable libérale et associative



