Olivier LOTHORE

J'ai développé mes compétences professionnelles auprès de la Grande Distribution après avoir travaillé pendant plus de 15 ans avec les particuliers.



Le commerce et le management sont avant tout axés sur les relations humaines...



La société PASSAT, leader de la vente assistée par la vidéo, permet aux GSA et GSB d'accroître la rentabilité de leur surface de vente en développant pour eux des solutions adaptées, au travers de la vente de produits malins et innovants.



Mes compétences :

Recrutement

Commercial

Management d'équipe

Management commercial

Formation

Force de proposition

Développement commercial

Gestion des ressources humaines

Vente

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel