Youssouf CAMARA

Développeur de talents et d'entreprise, j'ai acquis une expérience significative en stratégie, management, conduite du changement et gestion de P&L multiples.



Aujourd'hui, en ma qualité de Leader des Ventes, je porte la transformation humaine conduite chez KIABI, auprès des équipes de l'exploitation des 180 Magasins de la moitié Nord de la France. Membre du COMEX France, j'opère de la stratégie à la mise en oeuvre opérationnelle.



Auparavant, j'ai accompagné les dirigeants industriels, d'enseignes et de marques dans l'élaboration de leur stratégie de distribution multicanal, ainsi que le plan de réalisation sur le terrain.



J'excelle dans l'accompagnement des managers de BU à forte dimension managériale et vente en vue d'obtenir l'excellence commerciale par l'épanouissement de chacun.



Je considère que, la performance durable passe plus que jamais par le bonheur des salariés.



Mes compétences :

Négociation

Management d'équipe

Management de projets

Ventes et marketing

Stratégie d'entreprise

Stratégie commerciale

Finance d'entreprise

Customer relationship management

Web 2.0

Stratégie internet

Canal au sein d'un groupe retail

Commercial

Retail marketing

Retail manager

Multi canal

Merchandising et points de vente

Immobilier commercial

Sécurité au travail

Transformation/

Ecommerce

Vente

Services

B to C

Conduite du changement

Sales

Web2.0

Customer service

Distribution

Plan d'action commercial