Louis RAPOSO

Je suis à la recherche d'un poste d'assistant commercial dans le domaine de l'informatique.

Dans mon précédent poste, je m'occupais de l'accueil des clients, en boutique ou au téléphone, je répondais à des demandes de devis pour la fourniture de matériels et services informatiques. Notre clientèle se composait principalement de PME/PMI, d'administrations et particuliers. J'enregistrais les commande des clients, et m'occupais des achats en conséquences auprès de grossistes informatiques (Also, TechData, Actual Systèmes, Ingram Micro). J'effectuais la prise en charge des pannes en boutique, m'occupant de leur orientation : l'atelier pour un diagnostic en cas de défaillance hors garantie, ou dans le cadre de la garantie vers les fabricants ou fournisseurs concernés.

Ce qui me caractérise le mieux c'est ma polyvalence, je suis quelqu'un de rigoureux, discret, j'aime travailler en équipe.



Mes compétences :

Assistance informatique premier niveau

Facturation clients

Elaboration de propositions

Inventaire

Gestion des commandes

Câblage réseau catégorie 5 et 6

Accueil physique et téléphonique

Gestion des achats

Assemblage PC et installation système

Gestion des stocks

Gestion du SAV